Bakan Yumaklı’dan 81 ilde gübre denetimleri açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilde eş zamanlı olarak 8 bin 380 gübre bayisinde ve 38 bin 629 üründe denetim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü de etiketleyerek, paylaşım yaptı.

Eş zamanlı olarak 81 ilde yürüttükleri gübre denetimlerini tamamladıklarını belirten Yumaklı, "8 bin 380 gübre bayisinde ve 38 bin 629 üründe, titiz denetimler gerçekleştirdik. Çiftçimizin emeğini korumak, verimli ve kaliteli üretimi sağlamak için sahada görev alan, özveriyle çalışan 3 bin 500 çalışma arkadaşıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.