RTÜK Başkanı Şahin'den Fatih Altaylı'ya sert sözler: Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna
Gazeteci Fatih Altaylı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i AK Parti kongresine yönelik paylaşımı üzerinden eleştirerek tarafsız olmadığını iddia etti. Şahin ise Altaylı’ya sosyal medya üzerinden sert bir yanıt vererek 'Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!! Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Gazeteci Fatih Altaylı'nın sosyal medyada kendisini hedef alan sözlerine sert sözlerle yanıt verdi.
"BUNLARI GÖZE SOKACAK Kİ GÖZE GİRSİN"
Fatih Altaylı bu sabahki Youtube programında RTÜK Başkanı Şahin'i AK Parti kongresine ilişkin yaptığı paylaşımı hedef alarak "RTÜK Başkanı yasaların öngördüğü duruma göre hareket ettiğini mi düşünüyorsunuz? Tarafsız olması gerektiği bir yerde ama tarafsız değil. İşinde o kadar felaket bir durumda ki... Keşke işinde doğru olup AK Parti'nin kongresini kutlasaydı. Bunları göze sokacak ki göze girsin." ifadelerini kullandı.
"ŞİMDİ GİT DEBELENDİĞİN PİSLİK ÇUKURUNA SAHİPLERİN GELSİN"
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya üzerinden Gazeteci Fatih Altaylı'ya tepki gösterdi.
Şahin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!! Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum. Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın! Sözde tarafsız gazeteci olarak birileri kızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın. Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin."