"Hattatların Reisi" Hasan Çelebi'ye son veda: İstanbul'da toprağa verilecek
'Hattatların Reisi' olarak tanınan dünyaca ünlü hat sanatçısı Hasan Çelebi 88 yaşında İstanbul'da vefat etti. Son olarak Büyük Çamlıca Camii ve Malezya'daki Sri Sendayan Camii'nin hatlarını yazan Çelebi, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Çelebi'nin vefatının ardından Recep Tayyip Erdoğan da, duyduğu üzüntüyü dile getirerek başsağlığı mesajı paylaştı. Çelebi'nin cenazesi bugün Büyük Çamlıca Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Karacahmet Mezarlığı'nda Hattatlar Sofası'na defnedilecek.
"Hattatların Reisi" kabul edilen, dünyanın birçok camisinde imzası bulunan hattat Hasan Çelebi, 88 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Çelebi, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi görüyordu.
"KUŞAKLAR BOYU HAT SANATI"
Son olarak Büyük Çamlıca Camii ile Malezya'daki Sri Sendayan Camii'nin hatlarını kaleme alan Çelebi'nin vefatını, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu.
Koca, paylaşımında "Hasan Çelebi üstadımız ebedi aleme göçtü. Her bir eseri, medeniyetimizin bize yepyeni bir armağanıydı. Asli özelliklerini hiç değiştirmeden kuşaklar boyu süren hat sanatı, onunla, sürekliliğine güç kattı. Kendisi Necip Fazıl Saygı Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibiydi. Sağlık sorunları yaşadığı yakın dönemde tedavisiyle ilgilenebilmiş olmak benim için bir talih. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Gözümüzde, gönlümüzde yeri baki." ifadelerine yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden hat sanatı ustası Hasan Çelebi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Hat sanatının büyük ustalarından, ömrünü Kur'an-ı Kerim'i gönüllere nakşetmeye adayan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hasan Çelebi Beyefendi'nin vefatından büyük üzüntü duydum. Hattatların reisi merhum Hasan Çelebi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
ÖĞLE NAMAZINDA TOPRAĞA VERİLECEK
"Hattatların Reisi" kabul edilen, dünyanın birçok camisinde imzası bulunan 88 yaşındaki hattat Hasan Çelebi, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Çelebi'nin ailesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hayatını kaybeden usta sanatkar için bugün Büyük Çamlıca Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.
Hasan Çelebi, cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı'nda Hattatlar Sofası'na defnedilecek.
HASAN ÇELEBİ KİMDİR?
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnci köyünde 1937 yılında dünyaya gelen hat sanatının yaşayan büyük ustası Hasan Çelebi, 24 yaşında başladığı hat sanatında kendisini geliştirmek için dönemin en ünlü ustalarından dersler aldı.
Hattat Hamid Aytaç'tan sülüs-nesih, Kemal Batanay'dan Ta'lik-rik'a meşk edip icazet alan Hasan Çelebi'nin ustalığı, cami yazıları, özel hat koleksiyonu ve sergileri ile ülke sınırlarını aştı.
Dünyanın farklı coğrafyalarında 100'e yakın icazetli talebesi bulunan Hasan Çelebi, Hamid Aytaç'tan sonra en çok öğrenci yetiştiren hat ustası oldu.