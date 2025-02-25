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"Hattatların Reisi" Hasan Çelebi'ye son veda: İstanbul'da toprağa verilecek

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.02.2025 12:46 Güncelleme: 25.02.2025 12:57
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Hattatların Reisi Hasan Çelebi’ye son veda: İstanbul’da toprağa verilecek

'Hattatların Reisi' olarak tanınan dünyaca ünlü hat sanatçısı Hasan Çelebi 88 yaşında İstanbul'da vefat etti. Son olarak Büyük Çamlıca Camii ve Malezya'daki Sri Sendayan Camii'nin hatlarını yazan Çelebi, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Çelebi'nin vefatının ardından Recep Tayyip Erdoğan da, duyduğu üzüntüyü dile getirerek başsağlığı mesajı paylaştı. Çelebi'nin cenazesi bugün Büyük Çamlıca Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Karacahmet Mezarlığı'nda Hattatlar Sofası'na defnedilecek.

"Hattatların Reisi" kabul edilen, dünyanın birçok camisinde imzası bulunan hattat Hasan Çelebi, 88 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Çelebi, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi görüyordu.

Hattatların Reisi Hasan Çelebi'nin hayatı (AA)Hattatların Reisi Hasan Çelebi'nin hayatı (AA)

"KUŞAKLAR BOYU HAT SANATI"

Son olarak Büyük Çamlıca Camii ile Malezya'daki Sri Sendayan Camii'nin hatlarını kaleme alan Çelebi'nin vefatını, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu.

HATTATLARIN REİSİ EBEDİYETE UĞURLANIYOR

Koca, paylaşımında "Hasan Çelebi üstadımız ebedi aleme göçtü. Her bir eseri, medeniyetimizin bize yepyeni bir armağanıydı. Asli özelliklerini hiç değiştirmeden kuşaklar boyu süren hat sanatı, onunla, sürekliliğine güç kattı. Kendisi Necip Fazıl Saygı Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibiydi. Sağlık sorunları yaşadığı yakın dönemde tedavisiyle ilgilenebilmiş olmak benim için bir talih. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Gözümüzde, gönlümüzde yeri baki." ifadelerine yer verdi.

Çelebi, Necip Fazıl Saygı Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü (ahaber.com.tr)Çelebi, Necip Fazıl Saygı Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü (ahaber.com.tr)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden hat sanatı ustası Hasan Çelebi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hat sanatının büyük ustalarından, ömrünü Kur'an-ı Kerim'i gönüllere nakşetmeye adayan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hasan Çelebi Beyefendi'nin vefatından büyük üzüntü duydum. Hattatların reisi merhum Hasan Çelebi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Asli özelliklerini hiç değiştirmeden kuşaklar boyu süren hat sanatı, onunla sürekliliğine güç kattı. (AA)Asli özelliklerini hiç değiştirmeden kuşaklar boyu süren hat sanatı, onunla sürekliliğine güç kattı. (AA)

ÖĞLE NAMAZINDA TOPRAĞA VERİLECEK

"Hattatların Reisi" kabul edilen, dünyanın birçok camisinde imzası bulunan 88 yaşındaki hattat Hasan Çelebi, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Çelebi'nin ailesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hayatını kaybeden usta sanatkar için bugün Büyük Çamlıca Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.

Hasan Çelebi, cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı'nda Hattatlar Sofası'na defnedilecek.

HASAN ÇELEBİ KİMDİR?

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnci köyünde 1937 yılında dünyaya gelen hat sanatının yaşayan büyük ustası Hasan Çelebi, 24 yaşında başladığı hat sanatında kendisini geliştirmek için dönemin en ünlü ustalarından dersler aldı.

Hattat Hamid Aytaç'tan sülüs-nesih, Kemal Batanay'dan Ta'lik-rik'a meşk edip icazet alan Hasan Çelebi'nin ustalığı, cami yazıları, özel hat koleksiyonu ve sergileri ile ülke sınırlarını aştı.

Dünyanın farklı coğrafyalarında 100'e yakın icazetli talebesi bulunan Hasan Çelebi, Hamid Aytaç'tan sonra en çok öğrenci yetiştiren hat ustası oldu.

Başkan Erdoğan’dan taziye mesajıBaşkan Erdoğan’dan taziye mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

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