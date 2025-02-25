Bakan Şimşek "enflasyon" açıklaması: Beklentilerin hızla iyileşeceğini öngörüyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik gelişmelere ilişkin resmi X hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, 'Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz.' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Bakan Şimşek X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Fiyatlama davranışlarında önemli olan reel sektörün enflasyon beklentisi, 12 ay sonrası için aylık 1,9 puan, geçen yılın mayıs ayına göre 14 puan iyileşerek yüzde 41,9'a geriledi.
Özellikle geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hanehalkı beklentisi ise şubatta sınırlı arttı.
Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz.