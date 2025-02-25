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8 ayrı organize suç örgütüne operasyon! Çok sayıda gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.02.2025 07:58
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8 ayrı organize suç örgütüne operasyon! Çok sayıda gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da Ş.K.’nin,Balıkesir’de F.Ö.‘nün, Antalya’da Y.K.’nin, Tekirdağ’da E.Y.’nin,Kırklareli’de N.G. ve E.K.’nin, Bursa’da F.Y.K. ve A.A.’nın elebaşılığını yaptığı 8 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 43’ünün tutuklandığını, 20’si hakkında da adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Ş.K.'nin,Balıkesir'de F.Ö.'nün, Antalya'da Y.K.'nin, Tekirdağ'da E.Y.'nin,Kırklareli'de N.G. ve E.K.'nin, Bursa'da F.Y.K. ve A.A.'nın elebaşılığını yaptığı 8 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 43'ünün tutuklandığını, 20'si hakkında da adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

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