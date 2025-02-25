8 ayrı organize suç örgütüne operasyon! Çok sayıda gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Ş.K.'nin,Balıkesir'de F.Ö.'nün, Antalya'da Y.K.'nin, Tekirdağ'da E.Y.'nin,Kırklareli'de N.G. ve E.K.'nin, Bursa'da F.Y.K. ve A.A.'nın elebaşılığını yaptığı 8 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 43'ünün tutuklandığını, 20'si hakkında da adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Ayrıntılar geliyor...