AK Parti MKYK üyesi Mesut Özil: Sevdam belli davam belli

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilen Mesut Özil duygularını GÜNAYDIN'a anlattı.

"GÖREVİMLE GURUR DUYDUM"

Mesut Özil, AK Parti MKYK'ye seçilmesiyle ilgili konuştu. Kendisini, Türkiye sevdalısı bir ailenin üyesi olarak gördüğünü belirten Özil, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yürüyüşümüzü kimse durduramaz' dedi ve Türkiye'nin yeni hedeflerini tek tek sıraladı. Bize düşen görev ülkemizin, milletin rüyalarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmak olacak. Böyle onurlu ve kutlu bir göreve seçilmekten dolayı gururluyum. Allah utandırmasın" dedi.

Mesut Özil (AA)

"SEVDAM BELLİ DAVAM BELLİ"

Özil ayrıca "Türkiye Yüzyılı sloganıyla yola çıkan bir ekibin parçası olmak heyecan verici. Sevdamız belli, davamız belli! Şimdi çok çalışma zamanı!" ifadelerini kullandı.