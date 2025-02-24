Savunma sanayinin yeni gözdesi! PARS ALPHA ilk kez TSK’nın envantere girecek

Türk zırhlısı PARS ALPHA ilk kez envantere girecek | Fotoğraf-AA

FNSS'nin 35 yıllık tecrübesi, bilgi birikimi ve teknolojik kazanımlarının zirve noktası olan PARS ALPHA, PARS araç ailesinin 5. nesli olarak tasarlandı. Dünya genelinde farklı coğrafyalardaki kullanıcı deneyimleri ve geri bildirimleri ışığında şekillenen PARS ALPHA, diğer yandan bölgenin simetrik ve asimetrik tehditleri de dikkate alınarak özgün olarak geliştirildi.

İŞTE PARS ALPHA'NIN ÖZELLİKLERİ

Gerçek anlamda yeni nesil bir zırhlı muharebe aracı olan PARS ALPHA, mekanize zırhlı birliklerin muharebe alanında, görevini üstün başarıyla icra etmesine olanak sağlayacak.

Yeni nesil araçlar ile yenilikçi çözümlere öncülük edilerek; gelişmiş görev ekipmanları, iletişim ve bilgi sistemleri ile üstün durumsal farkındalık, yüksek ateş gücü ve yaşam destek sistemlerini barındıran teknolojiler, yerli alt yükleniciler tarafından tedarik edilecek. Üstün hareket ve beka kabiliyeti, dayanıklılık, yüksek balistik ve mayın koruması sağlayan alt sistemler 6x6 ve 8x8 platformlarda bir araya getirilecek.

FNSS bugüne kadar, binlerce zırhlı muharebe aracını farklı coğrafyalarda dost ve müttefik ordulara teslim etti. Oluşturulan geniş ürün ailesi; 15 ton sınıfında paletli zırhlı araçlardan orta ağırlık sınıfı tanka; 4x4'ten 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlara; seyyar yüzücü hücum köprüsünden zırhlı istihkam iş makinesine ve insanlı-insansız kulelere kadar uzanıyor.