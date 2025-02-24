Necla Teyze'nin ölüm nedeni kundaklama mı? Yangının çıkış nedeni belli oldu
Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan ve çevresinde Necla Teyze olarak bilinen Ülker Güleryüz, evinde çıkan yangınla hayatını kaybetti. Yaşlı kadının gecekondudaki evinde çıkan yangında kundaklama olduğu iddia edildi. Konuya ilişkin başlatılan soruşturmada itfaiye raporu ortaya çıktı. Savcılığa verilen raporda yangının çıkış nedeninin sobadan kaynaklandığı belirtildi.
Ankara'nın Altındağ ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde yaşayan ve çevresindekilerin Necla Teyze olarak bildiği Ülker Güleryüz, hayvanseverliği ile biliniyordu. 18 Şubat günü belediye ekipleri tarafından Bambam isimli köpek sokak köpekleri ile birlikte toplatıldı. Güleryüz başıboş sokak köpekleriyle birlikte kendi köpeğinin de götürülmesine tepki gösterdi.
Olayın yaşandığı akşam Necla Teyze'nin evinde yangın çıktı. Çıkan yangının nedeninin kundaklanma olduğu iddia edildi.
NECLA TEYZE HAYATINI KAYBETTİ
81 yaşındaki Ülker Güleryüz evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Gecekonduda çıkan yangına ilişkin itfaiye ekipleri söndürme işlemlerinin ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. Güleryüz'ün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından dün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
YANGININ NEDENİ KUNDAKLAMA MI?
Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler kapsamında herhangi bir yanıcı madde tespit edilmedi. Elektrik aksamında yapılan incelemelerde yangının elektrikten kaynaklanmadığı belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yangının çıkış nedenine dair inceleme yapılmasını istedi. İtfaiye Başkanlığı tarafından yer alan raporda yangının "Sobanın ısısı nedeniyle sobaya yakın konumda bulunan halı, kilim yorgan gibi muhtelif tekstil ürünleri veya plastik ürünlerin tutuşma sıcaklığına ulaşması nedeniyle yangının meydana geldiği' ve "Tavana kadar bulunan giysi ve yorganlara sıçrayarak yangının büyüdüğü" ifade edildi.
Raporda kundaklamaya yönelik herhangi bir durumun olmadığı bildirildi.