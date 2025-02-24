Necla Teyze olarak bilinen Ülker Güleryüz, çevresinde hayvanseverliği ile biliniyor. (DHA)

YANGININ NEDENİ KUNDAKLAMA MI?

Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler kapsamında herhangi bir yanıcı madde tespit edilmedi. Elektrik aksamında yapılan incelemelerde yangının elektrikten kaynaklanmadığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yangının çıkış nedenine dair inceleme yapılmasını istedi. İtfaiye Başkanlığı tarafından yer alan raporda yangının "Sobanın ısısı nedeniyle sobaya yakın konumda bulunan halı, kilim yorgan gibi muhtelif tekstil ürünleri veya plastik ürünlerin tutuşma sıcaklığına ulaşması nedeniyle yangının meydana geldiği' ve "Tavana kadar bulunan giysi ve yorganlara sıçrayarak yangının büyüdüğü" ifade edildi.

Raporda kundaklamaya yönelik herhangi bir durumun olmadığı bildirildi.