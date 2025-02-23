AK Parti’de yeni MKYK ile ilk toplantı! Sözcü Çelik duyurdu: MYK belli oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında MYK üyelerinin belirlendiğini açıkladı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"AK Parti ve Cumhur İttifakı bir kez daha en büyük gücünü milletinden aldığını göstermiştir. İlk MKYK toplantımızda Başkan Erdoğan'ın talimatları oldu. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız bugün MKYK toplantısı gerçekleştiğinde saha mahallelerimizden baktığımızda ve aşağıdan yukarıya kadar bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Bir demokrasi şöleni olması için büyük bir irade koydular. Ortaya çıkan tablo gösterdi ki AK Parti ve Cumhur İttifaki bölgemizdeki konuları ele alırken gücünü milletinden almaktadır. Bu fedakarlık ve adanmışlık için teşekkür ediyoruz. Bu süreçte bir kez daha gördük ki vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisi hiç bitmeden devam edecektir ve önümüzdeki süreçte de devam edecektir.

Sayın Devlet Bahçeli'ye de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.