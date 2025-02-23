AK Parti'de yeni MKYK ile ilk toplantı! Sözcü Çelik duyurdu: MYK belli oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın en büyük gücünü milletten aldığını belirterek teşkilat mensuplarına teşekkür etti. AK Parti yeni MYK'yı açıklayan Sözcü Ömer Çelik, AK Parti MYK kadrosunu açıkladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında MYK üyelerinin belirlendiğini açıkladı.
Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"AK Parti ve Cumhur İttifakı bir kez daha en büyük gücünü milletinden aldığını göstermiştir. İlk MKYK toplantımızda Başkan Erdoğan'ın talimatları oldu. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız bugün MKYK toplantısı gerçekleştiğinde saha mahallelerimizden baktığımızda ve aşağıdan yukarıya kadar bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Bir demokrasi şöleni olması için büyük bir irade koydular. Ortaya çıkan tablo gösterdi ki AK Parti ve Cumhur İttifaki bölgemizdeki konuları ele alırken gücünü milletinden almaktadır. Bu fedakarlık ve adanmışlık için teşekkür ediyoruz. Bu süreçte bir kez daha gördük ki vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisi hiç bitmeden devam edecektir ve önümüzdeki süreçte de devam edecektir.
Sayın Devlet Bahçeli'ye de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
AK PARTİ'DE YENİ MYK BELLİ OLDU
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında MYK üyelerinin belirlendiğini açıkladı.
Buna göre, AK Parti Genel Başkanvekilliğine Efkan Ala ve Mustafa Elitaş getirildi. Hayati Yazıcı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, Ahmet Büyükgümüş Teşkilat Başkanı, Ali İhsan Yavuz Seçim İşleri Başkanı, Muhammed Faruk Acar Tanıtım ve Medya Başkanı, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapacak.
Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın oldu.
Mali ve İdari İşler Başkanlığına Ahmet Baha Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanlığına Sevilay Tuncer, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına Ömer İleri, Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığına Mustafa Şen, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığına Hüseyin Yayman getirildi.
Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan oldu. Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı ise Halit Yerebakan olarak belirlendi.
MYK'DE 9 YENİ İSİM YER ALDI
AK Parti MYK'de 9 yeni isim yer aldı. Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, Tanıtım ve Medya Başkanı Acar, Yerel Yönetimler Başkanı Demir, Mali ve İdari İşler Başkanı Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanı Tuncer, Genel Sekreter İnan, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı Yerebakan ile Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Yayman MYK'ye girdi.