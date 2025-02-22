Denizlere çelik kubbe! Savunma ihracatında yeni dönem başlatacak

Türkiye, denizlerdeki hava savunmasını TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile sağlayacak (AHABER ARŞİV)

YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLER İLE DONATILACAK

Gemi, tasarımı tamamen Türkiye'ye özgün olan, yerli ve milli sistemler ile donatılacak. TF-2000 muhribi yüzde 85'in üzerinde oran ile Türkiye'nin en yüksek yerli ve millilik oranına sahip savaş gemisi olacak. Gemi 8300 ton deplasmana (yeri değişen su miktarı), 149 m tam boy ve 21,3 m genişliğe sahip olacak. Dizel ve gaz türbinlerinden oluşan maliyet etkin CODOG ana tahrik sistemi mimarisi ile en az 26 knots azami sürate sahip olacak ve yakıt ikmali yapmadan 5000 deniz mili seyir yapabilecek.

Gemide, bölge hava savunma harbi kabiliyetine sahip olunması amacıyla milli olarak tasarlanan, çok fonksiyonlu ve uzun menzilli radarlardan oluşan çok amaçlı faz dizinli radar ile 96 hücreli Milli Dikey Atım Sistemi bulunacak. Namlulu ve güdümlü mermili yakın hava savunma silah sistemleri ile 127 mm milli top kullanılacak. Hava savunma harbi kabiliyeti ile birlikte üstün denizaltı savunma harbi kabiliyetine de sahip olunacak.