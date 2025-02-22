Başkan Erdoğan Fransız dergi Le Point’e kapak oldu! Yeni düzene yön verecek 4 lider

Le Point 2018 (Ekran görüntüsü)

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'NİN HAMLELERİNDE

Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Türkiye Moskova-Kiev hattında arabuluculuk rolü üstlenirken ABD merkezli sağ eğilimli düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü'nün Türkiye'nin Rusya ve Batı ile ilişkileri üzerine yayımladığı makale dikkat çekmişti.

"ODADA OLMAYAN FİL"

Türkiye'nin 17 Şubat'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya desteğini yeniden teyit etmek için Danimarka, İtalya, Almanya, Hollanda, Polonya, İspanya, Birleşik Krallık, Avrupa Komisyonu ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü liderlerini bir araya getirdiği masada yer almamasının dikkat çektiğini belirten Zineb Ruboua imzalı makalede, Türkiye'nin stratejik bir manevra yaptığı vurgulanmış ve Türkiye için "Odada olmayan fil" ifadesi kullanılmıştı.