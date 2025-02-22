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Başkan Erdoğan Fransız dergi Le Point'e kapak oldu! Yeni düzene yön verecek 4 lider

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.02.2025 11:20 Güncelleme: 22.02.2025 11:20
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Başkan Erdoğan Fransız dergi Le Point’e kapak oldu! Yeni düzene yön verecek 4 lider

Fransız dergisi Le Point, özel sayısının kapağına Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıdı. Fransız dergisi, Başkan Erdoğan’ın yeni dünya düzenine yön verecek dört liderden biri olduğunu belirtti. Le Point, “2025 Yeni Dünya Düzeni” başlığını kullandığı kapakta ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e de yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin dış politika hamleleri dünyaya damga vurmaya devam ediyor. Fransız dergisi Le Point "2025 Yeni Dünya Düzeni" başlıklı Ocak-Mart 2025 özel sayısının kapağında Başkan Erdoğan'a yer verdi.

FRANSIZ DERGİDEN 4 LİDERLİ KAPAK

Le Point'in özel sayısının kapağında Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yer verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

DÜNYAYA YÖN VERECEK LİDERDEN BİRİ BAŞKAN ERDOĞAN

Le Point yeni dünya düzeninin baş aktörlerinin Başkan Erdoğan, Trump, Putin ve Şi Cinping olduğunu açıkça vurguladı söz konusu kapağıyla yeni dünya düzenine yön verecek dört liderden birinin Başkan Erdoğan olduğuna dikkat çekti.

2025'te uluslararası güç dengesinin değiştiğine dikkat çeken derginin kapağında ayrıca, savaş uçağı, uydu, tank, ABD ve dünya haritasının yer aldığı görüldü.

Le Point (Ekran görüntüsü)Le Point (Ekran görüntüsü)

7 YIL SONRA KABUL ETTİLER

Le Point 2018'de Başkan Erdoğan ile ilgili skandal bir kapağa imza atmıştı. Başkan Erdoğan'ı kapağa taşıyan dergi "Diktatör" başlığını kullanmış ve "Erdoğan nereye kadar gidecek?" diye sormuştu. 2018'deki hadsizlikten 7 yıl sonra Le Point Başkan Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu kabul etti.

Le Point 2018 (Ekran görüntüsü)Le Point 2018 (Ekran görüntüsü)

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'NİN HAMLELERİNDE

Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Türkiye Moskova-Kiev hattında arabuluculuk rolü üstlenirken ABD merkezli sağ eğilimli düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü'nün Türkiye'nin Rusya ve Batı ile ilişkileri üzerine yayımladığı makale dikkat çekmişti.

"ODADA OLMAYAN FİL"

Türkiye'nin 17 Şubat'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya desteğini yeniden teyit etmek için Danimarka, İtalya, Almanya, Hollanda, Polonya, İspanya, Birleşik Krallık, Avrupa Komisyonu ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü liderlerini bir araya getirdiği masada yer almamasının dikkat çektiğini belirten Zineb Ruboua imzalı makalede, Türkiye'nin stratejik bir manevra yaptığı vurgulanmış ve Türkiye için "Odada olmayan fil" ifadesi kullanılmıştı.

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