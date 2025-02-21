CHP'li Marmaris Belediyesi'nde evrak krizi! Eski başkan yeni yönetimi hedef aldı: Gerçekler ortaya çıkacak
CHP'nin yönettiği Marmaris Belediyesi'nde eski başkan ve yeni yönetim arasında evrak tartışması sürüyor. Önceki Belediye Başkanı Mehmet Oktay hakkında, İçmeler’deki projesiyle ilgili mevzuata aykırı evrak düzenlendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu. Bunun ardından Oktay'dan bir açıklama geldi. Yargıda gerçeklerin ortaya çıkacağını belirten Mehmet Oktay, açıklamasında 'Yapıya ilişkin dosyada bu evraklar eksiksiz olarak yerini aldı. İfadeye çağrıldığımız takdirde konu hakkındaki bütün evraklar açıklamaları ile teslim edilecektir. Yargı önünde gerçeklerin ortaya çıkacağına, beni haksız yere itham edenlerin de adalet önünde hesap vereceğine ve adaletin tecelli edeceğine dair inancım tamdır.' dedi.
Marmaris'teki İçmeler projesinde yapı ruhsatları ve izin belgeleri dolayısıyla önceki dönemin Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve dönemin yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Bunun ardından Oktay'dan bir açıklama geldi ve eski belediye başkanı yeni yönetime isyan ederek açıklamasında "Gerçekler ortaya çıkacak " dedi.
PROJE RUHSATLARI İPTAL
Projeye verilen ruhsatlara karşı açılan davada, Muğla 3. İdare Mahkemesi, 3 Aralık tarihinde şirkete ait "imar durum belgesi" ve 17 adet yapı ruhsatını "imar planları" ile Kıyı Kanuna aykırılık gerekçesiyle iptal etmişti. Marmaris Belediyesi de kararın ardından 11 Aralık'ta inşaat alanında mühürleme işlemi yapmış ve projesindeki usulsüzlükler nedeniyle şirkete 2,7 milyar TL idari para cezası kesmişti.
ESKİ VE YENİ YÖNETİMDE KRİZ: OKTAY'A SUÇ DUYUSU
Konuyla ilgili Marmaris Belediyesinden açıklamada, geçmiş dönem Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş ve geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay, mevzuata ve yasaya açık aykırılıklara rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenleyen belediye ilgili personeli Halil Uysal, geçmiş dönem İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Dinçer Evdaşı hakkında Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.
OKTAY'DAN AÇIKLAMA: EVRAKLAR EKSİKSİZ OLARAK DOSYADA
Önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay, konuyla ilgili açıklama yapan Oktay, "19 Şubat 2025 tarihinde akşam saatlerinde, Marmaris Belediyesi Resmi İnstagram hesabından ben ve çalışma arkadaşlarım hakkında SİNPAŞ konusunda suç duyurusunda bulunulduğu ile ilgili bir paylaşım yapılmıştır. Bugüne kadar bu konuyla ilgili açıklama yapmamamızın iki nedeni vardı." dedi ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Birincisi; mensubu olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yönetimi tarafından devam ettirilen ve partiden ihraç edilmemle ilgili olan süreç, ikincisi ise paylaşıma konu olan yer ile ilgili iptal edilen yapı kullanım izin belgesi ve yapı ruhsatlarından dolayı devam eden yargı süreçlerine herhangi bir şekilde etkisi olacak bir açıklama yapmış olmaktan kaçınmayı amaçlamışımdır.
Ancak bu gelinen noktada iftira niteliğindeki asılsız iddialara cevap verme zorunluluğu doğmuştur. Paylaşıma konu olan yer ile ilgili görev yaptığım süre zarfında idari olarak yapılan işlemlerde; yapı kullanım izin belgesi verilirken mevzuat anlamında hangi evraklar isteniyorsa onlar talep edildi ve yapıya ilişkin dosyada bu evraklar eksiksiz olarak yerini aldı."
"YARGI ÖNÜNDE GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK"
Oktay açıklamasında görev süresinin sona erdikten sonra evrakların akıbeti ve nerede olduklarına dair bir bilgisi bulunmadığını belirterek "İddia edildiği gibi hakkımızda 19 Şubat 2025 tarihinde şirket ile ilgili bir suç duyurusunda bulunulduysa Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma için ifadeye çağrıldığımız takdirde konu hakkındaki bütün evraklar açıklamaları ile teslim edilecektir." dedi ve şöyle devam etti:
"Yargı önünde gerçeklerin ortaya çıkacağına, beni haksız yere itham edenlerin de adalet önünde hesap vereceğine ve adaletin tecelli edeceğine dair inancım tamdır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gördüğünüz rüyaları hatırlıyor musunuz? Rüyaları neden unutuyorsunuz? Bilim insanları açıkladı
- Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Şubat hangi illerde eğitime ara verildi?
- Zeka testi: Sadece bir dahi, bu dört kişi arasında kimin güvende olmadığını görüyor
- MEB EKYS giriş belgesi alma ekranı | MEB 2025 EKYS sınav giriş yerleri nereden öğrenilir?
- A101 20 Şubat Aldın Aldın kataloğu | Ramazan’a özel indirimler: Güllaç, hurma, yoğurt, şeker
- Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi? GS-FB derbisi son durum ne, oynanacak mı?
- Emlak Konut Kredi Ödeme Tablosu | 0.99 faizli azalan konut kredisi hesaplama: 6 milyon TL taksit tutarı
- DİB MBSTS başvuru kılavuzu 2025 | ÖSYM DİB MBSTS başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- iPhone 16e ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 (16e) özellikleri neler?
- Istvan Kovacs kimdir? GS-FB derbi hakemi olacağı iddia edilen Istvan Kovacs'ın yönetti maçlar neler?
- 2025 Kaymakamlık sınavı ne zaman? Sınav giriş belgeleri erişime açıldı
- Karlı havada uçuşlar yapılır mı? Uçak seferleri iptal olur mu, karlı havada uçak kalkar mı?