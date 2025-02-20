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ASELSAN GÖKTAN’dan tam isabet

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.02.2025 15:47 Güncelleme: 20.02.2025 15:52
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ASELSAN GÖKTAN’dan tam isabet

ASELSAN’ın GÖKTAN Projesinde atışlı test faaliyeti başarıyla tamamlandı. Yol noktası tanımlamanın yanı sıra merkezi ve bağımsız kullanım yeteneği bulunan GÖKTAN, platform manevrasına gerek kalmadan 360 derece atış kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

GÖKTAN ATIŞINI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

ASELSAN'IN ürün gamına GÖKTAN Sistemi eklendi. GÖKTAN'ın 18 Şubat'ta gerçekleştirilen atışında ASELSAN'ın TOLUN Mühimmatı belirlenen hedefe tam isabetle ulaştı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

HEDEFE TAM İSABET

GÖKTAN Projesi ile TOLUN'a roket motoru entegrasyonu, komuta kontrol ve atış kontrol sistemleri ile görev planlama ve atış bilgilerinin işletimi sağlandı. Test faaliyetinde roket motorundan ayrılma sonrası TOLUN'un kanatlarını açarak belirlenen hedefe ulaşması sağlandı.

Kritik hedeflerin platform bağımsız önlenmesine yönelik oluşturulan GÖKTAN, ASELSAN ana yükleniciliğinde, DELTA-V iş birliği ile gerçekleştirildi.

Yol noktası tanımlamanın yanı sıra merkezi ve bağımsız kullanım yeteneği bulunan GÖKTAN, platform manevrasına gerek kalmadan 360 derece atış kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Eğik atış yapabilen GÖKTAN'ın çoklu angajman ve ardışık ateşleme özelliğini bulunuyor.

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ASELSAN GÖKTAN’dan tam isabet ASELSAN GÖKTAN’dan tam isabet ASELSAN GÖKTAN’dan tam isabet

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