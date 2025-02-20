Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da kent merkezi, Araç ve Tosya ilçelerinde uyuşturucu satan ve imal eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyonla 13 şüpheli tespit edilerek bulundukları adreslere eş zamanlı arama yapıldı.

KÖY MUHTARI VE 12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda aralarında bir köy muhtarının da bulunduğu toplamda 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada "sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabancı" ele geçirildi.