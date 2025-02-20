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DEM'li Kağızman Belediye başkanına "terörden" hapis!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.02.2025 20:22
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DEM’li Kağızman Belediye başkanına terörden hapis!

2019'da terör operasyonlarında gözaltına alınan ve serbest bırakılan Kars'ın Kağızman ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Alkan, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Alkan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık avukatı katılırken, tutuksuz yargılanan sanık Mehmet Alkan ise katılmadı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİKTEN 6 YIL HAPİS

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Alkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Alkan'ın avukatının mazeret talebinde bulunmasına yönelik savunma yapmak için süre talebi reddedildi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Alkan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

OEPRASYONLARDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 Kasım 2019'da düzenlenen operasyonda Mehmet Alkan gözaltına alınmış, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

2009-2014 yılları arasında HDP'den Kağızman Belediye Başkanlığı yapan Alkan, 31 Mart yerel seçimlerinde de DEM Parti'den belediye başkanı seçilmişti.

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DEM’li Kağızman Belediye başkanına terörden hapis! DEM’li Kağızman Belediye başkanına terörden hapis! DEM’li Kağızman Belediye başkanına terörden hapis!
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