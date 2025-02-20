Stokçuluğa ve fahiş fiyatlara geçit yok! Ramazan öncesi sıkı denetim | Bakan Bolat: Göz açtırılmayacak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, manipülatif fiyat artışlarının piyasada yarattığı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirterek, 'Ramazan ayında da denetim çalışmalarımızı yoğunlaştırarak, bu mübarek ayın en güzel şekilde geçirilmesi gayreti içindeyiz.' dedi. Fahiş fiyata karşı 143 bin 930 lira ila 1 milyon 439 bin 300 lira, stokçuluk girişimleri için 1 milyon 439 bin 300 lira ila 17 milyon 271 bin 600 lira arasında cezalar verilebilecek.
Bilgiye göre, vatandaşların mağduriyet yaşamaması, piyasada adil rekabet ortamının sürdürülmesi ve fahiş fiyat ve stokçuluk gibi usulsüz uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığının ramazan ayı öncesindeki piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri devam ediyor.
Bu doğrultuda ocak ayından bu yana yurt genelinde yaklaşık 11 bin işletme ve 152 binden fazla ürün haksız fiyat artışı ve stokçuluk kapsamında denetlendi.
Söz konusu denetimlerde özellikle tüketicilerin ramazan sofralarında önemli yer tutan un, ekmek, yağ, süt ve süt ürünleri, yumurta, kırmızı ve beyaz et, bakliyat gibi temel gıda maddelerine yönelik kontrollere ağırlık verildi.
Ayrıca her tür temizleyici, deterjan, sabun, şampuan, diş macunu gibi temizlik ve hijyen malzemeleri ile kişisel bakım ürünleri de incelendi.
MANİPÜLE EDİCİ TÜM GİRİŞİMLERE KARŞI İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK
Ramazan ayına kısa bir süre kala yoğunlaştırılan denetimler, artırılarak devam edecek. Temel gıda ve ihtiyaç maddelerine ulaşımda piyasa düzenini manipüle edici tüm girişimlere karşı idari yaptırımlar uygulanacak.
Bu kapsamda fahiş fiyat ile stokçuluk uygulamalarının tespitiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, tüketici haklarının korunması ve piyasada adil rekabetin sağlanması hedefiyle tespit edilecek aykırılıklara karşı gerekli idari yaptırımları uygulayacak.
Bu çerçevede fahiş fiyata karşı 143 bin 930 lira ila 1 milyon 439 bin 300 lira, stokçuluk girişimleri için 1 milyon 439 bin 300 lira ila 17 milyon 271 bin 600 lira arasında cezalar verilebilecek.
"FAHİŞ FİYAT GİRİŞİMLERİ CİMER VE E-DEVLET'TEN ŞİKAYET EDİLEBİLİR"
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ramazan ayı öncesinde, başta gıda olmak üzere, tüm temel sektörlerin yakından takip edildiğini söyledi.
Bakanlıkça piyasanın adil, rekabetçi ve istikrarlı şekilde işlemesini sağlamaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:
"Manipülatif fiyat artışlarının piyasada yarattığı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetimlerimiz önümüzdeki günlerde de hız kesmeden devam edecek. İhtiyaç duyulması halinde Bakanlığımızca ilave tedbirler ivedilikle uygulamaya alınacak. Bu kapsamda, vatandaşlar temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine ilişkin karşılaştığı fahiş fiyat ve stokçuluk girişimlerini, CİMER, e-Devlet ile Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden ya da Bakanlığımıza veya ticaret il müdürlüklerimize doğrudan başvurarak bildirebilir. Her türlü piyasa denetim faaliyetinin arkasında duruyor, vatandaşlarımızın daima yanında oluyoruz. Ramazan ayında da denetim çalışmalarımızı yoğunlaştırarak, bu mübarek ayın en güzel şekilde geçirilmesi gayreti içindeyiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iPhone 16e ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 (16e) özellikleri neler?
- Istvan Kovacs kimdir? GS-FB derbi hakemi olacağı iddia edilen Istvan Kovacs'ın yönetti maçlar neler?
- 2025 Kaymakamlık sınavı ne zaman? Sınav giriş belgeleri erişime açıldı
- Karlı havada uçuşlar yapılır mı? Uçak seferleri iptal olur mu, karlı havada uçak kalkar mı?
- Konserve ton balığı sağlıklı mı, değil mi? Beslenme uzmanı açıkladı
- Bugün metro ve tramvay saatleri kaça kadar, uzatıldı mı? 20 Şubat İstanbul metro, tramvay ve füniküler hattı son durum
- Bugün üniversiteler tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul'da üniversitelerde son durum ne?
- Her gün 30 yumurta yiyen adamın vücudunda meydana gelen şaşırtıcı olay!
- Merkez Bankası toplantı takvimi 2025 | TCMB PPK toplantıları ne zaman?
- İŞKUR Gençlik Programı sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
- Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli? GS-FB derbi Hakemi Slavko Vincic hangi maçları yönetti?
- Yurt Time sonuç tarihi 2025 | KYK YURT Time sonuçları ne zaman açıklanacak?