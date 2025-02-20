20 Şubat 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Çağlayan Adliyesi'nde eylem planı yapan şüpheliler tutuklandı

Çağlayan Adliyesi'nde eylem planı yapan şüpheliler tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.02.2025 01:51 Güncelleme: 20.02.2025 01:52
ABONE OL
Çağlayan Adliyesi’nde eylem planı yapan şüpheliler tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çağlayan Adliyesi'nde eylem hazırlığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Keşif yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. DHKP-C terör örgütünün açık yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada DHKP-C'nin açık yapılanması TAYAD içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin sözde 20 Mart-17 Nisan tarihlerinde Devrim Şehitleri Haftası adı altında Çağlayan Adliyesi'nde eylem yapmak için keşif yaptıkları tespit edildi. Yıldız Turan ve Selda Özçelik ekipler tarafından gözaltına alınırken şüphelilerin DHKP-C terör örgütünde kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında Turan ve Özçelik, İstanbul Adliyesi'ne getirildi. İfadelerinin ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çağlayan Adliyesi’nde eylem planı yapan şüpheliler tutuklandı Çağlayan Adliyesi’nde eylem planı yapan şüpheliler tutuklandı Çağlayan Adliyesi’nde eylem planı yapan şüpheliler tutuklandı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör