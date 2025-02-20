Çağlayan Adliyesi’nde eylem planı yapan şüpheliler tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada DHKP-C'nin açık yapılanması TAYAD içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin sözde 20 Mart-17 Nisan tarihlerinde Devrim Şehitleri Haftası adı altında Çağlayan Adliyesi'nde eylem yapmak için keşif yaptıkları tespit edildi. Yıldız Turan ve Selda Özçelik ekipler tarafından gözaltına alınırken şüphelilerin DHKP-C terör örgütünde kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında Turan ve Özçelik, İstanbul Adliyesi'ne getirildi. İfadelerinin ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.