CHP’li Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur’un villa oyunu!

CHP'li Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur

PARAYI ÖDEDİKTEN 12 GÜN SONRA SİT ALANI İLAN EDİLDİ

Yapılan sözleşmeye göre de doktorlar 15 Mayıs 2022'da 60 milyon, 15 Haziran 2022'de de 65 milyon olmak üzere toplam 125 milyon TL'yi Sema Bodur'un hesabına gönderdi.

Geriye kalan 400 villa ise Biva Mimarlık ile Sema Bodur'un şirketi Görsam İnşaat'a bırakıldı. Ancak proje bir türlü başlamadı. Doktorlar nedenini sorduğunda ise Biva Mimarlık yetkilisi Vahap Yılmaz, sürecin yerel seçimler nedeniyle uzadığını ve 2025 başında başlanacağını söyledi.