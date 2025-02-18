Ticaret Bakanlığı’ndan Ramazan öncesi fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması amacıyla ramazan ayı öncesi gerçekleştirdiği denetimlerine devam etti. Bakanlık ekipleri, bu kapsamda Ankara'daki restoran ve marketleri denetledi.

Bakanlık ekipleri, bu kapsamda Ankara'daki restoran ve marketleri denetledi (DHA)

Restoranlarda, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren 'Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le zorunlu hale getirilen, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne konulmasına ilişkin denetim yapıldı.

Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere her bir ürün için ayrı idari yaptırım uygulandı (DHA)

Ankara'nın Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki işletmelerde menü ve tarifeler tek tek kontrol edildi. İncelemeler çerçevesinde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere her bir ürün için ayrı idari yaptırım uygulandı. Denetimler ile tüketicinin doğru ve eksiksiz bilgilenmesi sağlanarak, tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.