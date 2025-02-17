Sağlık Bakanlığı'ndan Menteşe Devlet Hastanesi'ne boşaltılma kararı
Sağlık Bakanlığı tarafından Muğla'da bulunan Menteşe Devlet Hastanesi hakkında boşaltılma kararı verildi. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada 'Sağlık Yapıları Yıkım Karar Komisyonu Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergesi' kapsamında hastanenin deprem riski taşıdığı ve güçlendirmeye uygun olmayarak boşaltılması talimatı verildiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabından Muğla'da bulunan Menteşe Devlet Hastanesi'ne ilişkin boşaltılma talimatı verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada hastanenin deprem riski taşıdığı ve güçlendirmeye uygun olmadığı tespit edilerek blokların boşaltılmasına karar verildiği öğrenildi.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerimizin yıkım süreçleri, Sağlık Yapıları Yıkım Karar Komisyonu Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge doğrultusunda bir komisyon marifetiyle değerlendirilmekte ve karara bağlanmaktadır. Muğla Menteşe Devlet Hastanesi binalarıyla ilgili medyaya yansıyan iddialar titizlikle incelenmiş olup, Sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu tarafından hastanenin deprem riski taşıyan ve güçlendirmeye uygun olmayan bloklarının boşaltılması talimatı verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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