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Mersin'de ekiplerden baskın! 6 adet tarihi el yazması kitap ele geçirildi: 3 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.02.2025 09:39
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Mersin’de ekiplerden baskın! 6 adet tarihi el yazması kitap ele geçirildi: 3 gözaltı

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 adet Roma ve Bizans dönemine ait el yazması kitap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında merkez Akdeniz ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 3 şüpheli belirlendi.

6 EL YAZMASI KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan takip ve araştırma sonrasında düzenlenen operasyonda 3 şahıs da yakalandı. Şüphelilerin kaldığı otelde arama ekipler, 6 Adet Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen el yazması kitap ele geçirildi.

Mersin'de 6 el yazması kitap ele geçirildi | Fotoğraf: AAMersin'de 6 el yazması kitap ele geçirildi | Fotoğraf: AA

El konulan tarihi eserler incelenmek ��zere Mersin Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Yakalanan 3 şahıs ise işlemleri tamamlanmak üzere jandarmaya götürüldü.

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Mersin’de ekiplerden baskın! 6 adet tarihi el yazması kitap ele geçirildi: 3 gözaltı Mersin’de ekiplerden baskın! 6 adet tarihi el yazması kitap ele geçirildi: 3 gözaltı Mersin’de ekiplerden baskın! 6 adet tarihi el yazması kitap ele geçirildi: 3 gözaltı

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