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İzmir'de açıklarında düzensiz göçmen operasyonu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 23:30
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İzmir’de açıklarında düzensiz göçmen operasyonu

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 2'si çocuk 28 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir’de açıklarında düzensiz göçmen operasyonu İzmir’de açıklarında düzensiz göçmen operasyonu İzmir’de açıklarında düzensiz göçmen operasyonu
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