DEM'li belediyenin ipliği pazara çıktı! Lojmanı usulsüzce kiraya vermişler
DEM'li Mersin Akdeniz Belediyesi'ne 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonla Başkan Hoşyar Sarıkaya ve sözde eş başkan Nuriye Aslan terör örgütüne iltisaklı olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. DEM'li yönetimin tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından göreve getirilen Zeyit Şener, 1 aylık incelemelerle belediye içerisinde yapılan usulsüzlükleri tek tek ortaya çıkardı. İncelemelerde belediye lojmanının kiraya verildiği ve maddi gelir elde edildiği tespit edildi.
DEM Partili Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıkaya, sözde eş başkan Nuriye Aslan ve meclis üyeleri 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonla terörle iltisaklı oldukları tespit edilmişti.
DEM'in terör örgütüyle iş birliği yapan belediye başkanı ve ekibinin tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener göreve getirildi. DEM'li yönetimin 31 Mart seçimlerinden sonra yaptıkları usulsüzlükler tek tek ortaya çıktı.
BELEDİYEYE AİT LOJMANI KİRALAYIP GELİR ELDE ETTİLER
Göreve atanan Zeyit Şener'in belediye yetkililerine DEM Parti döneminde yapılan usulsüzlüklerin ve rantın ortaya çıkarılmasını talimatı vermesinin ardından başlatılan incelemelerde çarpıcı bilgiler edinildi. Buna göre yapılan incelemelerde DEM'li yönetim tarafından belediye koordinasyonuna atanan kişinin Huzurkent'te bulunan belediye lojmanını usulsüz olarak kiraya verdiği ve buradan haksız kazanç elde edildiği belirlendi.
Sabah'ta yer alan habere göre Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde kiralama olayının doğruluğu tespit edilerek konuyla ilgili tutanak tutulduğu ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.
BİRÇOK USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemelerde belediye lojmanının kiraya verilmesinin ardından incelemelerde birçok usulsüzlük ve rant yapıldığı yapıldığı tespit edildi.
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