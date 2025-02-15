DEM’li belediyenin ipliği pazara çıktı! Lojmanı usulsüzce kiraya vermişler

DEM'li Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıkaya ve sözde eş başkan Nuriye Aslan terör örgütüne iltisaklı olduğu gerekçesiyle tutuklandı. (ahaber.com.tr arşiv)

DEM'in terör örgütüyle iş birliği yapan belediye başkanı ve ekibinin tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener göreve getirildi. DEM'li yönetimin 31 Mart seçimlerinden sonra yaptıkları usulsüzlükler tek tek ortaya çıktı.

BELEDİYEYE AİT LOJMANI KİRALAYIP GELİR ELDE ETTİLER

Göreve atanan Zeyit Şener'in belediye yetkililerine DEM Parti döneminde yapılan usulsüzlüklerin ve rantın ortaya çıkarılmasını talimatı vermesinin ardından başlatılan incelemelerde çarpıcı bilgiler edinildi. Buna göre yapılan incelemelerde DEM'li yönetim tarafından belediye koordinasyonuna atanan kişinin Huzurkent'te bulunan belediye lojmanını usulsüz olarak kiraya verdiği ve buradan haksız kazanç elde edildiği belirlendi.