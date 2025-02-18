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Ankara'da 57 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.02.2025 10:50 Güncelleme: 18.02.2025 10:51
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Ankara’da 57 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmalarını sürdürüyor. Adli Tıp Kurumu'nun raporlarına göre, Ankara'da 57 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybederken 40 kişi ise yoğun bakımda tedavi ediliyor. Soruşturma kapsamında 28 kişi tutuklandı.

Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

57 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 57 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

28 TUTUKLAMA KARARI

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Ankara’da 57 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti Ankara’da 57 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti Ankara’da 57 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti
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