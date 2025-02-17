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Ayasofya'nın yanında tepki çeken olay! 1500 yıllık sarnıcı masaj merkezi yaptılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 07:36
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Ayasofya’nın yanında tepki çeken olay! 1500 yıllık sarnıcı masaj merkezi yaptılar

İstanbul'un en önemli yapılarının başında gelen Ayasofya-i Kebir Camii'nin yanında bulunan 1500 yıllık tarihi sarnıcın havuz ve masaj merkezine çevrilmesi tepki çekti. 5 yıldızlı bir otel markası tarafından SPA merkezi yapılan sarnıcın ruhsatı olmadığı ve merkezde yapılan incelemede kurallara birçok aykırılık tespit edildi.

İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından olan Ayasofya-i Kebir Camii'nin yanında bulunan dünyaca ünlü 5 yıldızlı bir otel markası altında faaliyet gösteren işletme, turizme kazandırılması gereken 1500 yıllık tarihi sarnıcı SPA (masaj) merkezine çevirdi. İstanbul'un binlerce yıllık tarihine adeta hançer gibi saplanan işletme tepki çekti.

Tarihi sarnıçın sosyal medyada bu tarz paylaşımlara konu olması tepki çekti (A Haber arşiv)Tarihi sarnıçın sosyal medyada bu tarz paylaşımlara konu olması tepki çekti (A Haber arşiv)

HAREKETE GEÇİLDİ
Sabah'ın haberine göre sarnıç içerisine havuz koyan merkez, alt kata ise özel bölmeli olarak masaj salonları yaptı. Müşterilerine 40 dakika masaj, 40 dakika da havuz hizmeti sunduğu belirtilen tarihi sarnıç içindeki işletme bu hizmetler karşılığında 100'er Euro'dan kişi başı 200 Euro (7 bin 600 TL) aldığı öğrenildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü söz tarihi sarnıcın masaj salonuna çevrilmesi sonrası harekete geçerek işlem başlattı.

Havuz yapılan sarnıçta masaj odaları da yer alıyor (A Haber arşiv)Havuz yapılan sarnıçta masaj odaları da yer alıyor (A Haber arşiv)

BİRÇOK AYKIRILIK VAR
Yapılan denetimlerde, sarnıcın vakıf, kamu ve özel mülkiyete ait olduğu belirlendi. Fatih Belediyesi ise Kurul Müdürlüğü tarafından gelen talep sonrasında yaptığı incelemede bir çok aykırılık buldu. Veraset intikali ile birlikte 60'a yakın mülkiyet sahibi olan tarihi sarnıcın ruhsatsız olduğu öğrenildi. İşletme ruhsatı olmayan ve tarihi yapıya zarar veren işletme, 27 Kasım 2024'de vergi muafiyeti talebinde bulundu. Talep reddedildi.

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Ayasofya’nın yanında tepki çeken olay! 1500 yıllık sarnıcı masaj merkezi yaptılar Ayasofya’nın yanında tepki çeken olay! 1500 yıllık sarnıcı masaj merkezi yaptılar Ayasofya’nın yanında tepki çeken olay! 1500 yıllık sarnıcı masaj merkezi yaptılar
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