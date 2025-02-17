Ayasofya’nın yanında tepki çeken olay! 1500 yıllık sarnıcı masaj merkezi yaptılar

Havuz yapılan sarnıçta masaj odaları da yer alıyor (A Haber arşiv)

BİRÇOK AYKIRILIK VAR

Yapılan denetimlerde, sarnıcın vakıf, kamu ve özel mülkiyete ait olduğu belirlendi. Fatih Belediyesi ise Kurul Müdürlüğü tarafından gelen talep sonrasında yaptığı incelemede bir çok aykırılık buldu. Veraset intikali ile birlikte 60'a yakın mülkiyet sahibi olan tarihi sarnıcın ruhsatsız olduğu öğrenildi. İşletme ruhsatı olmayan ve tarihi yapıya zarar veren işletme, 27 Kasım 2024'de vergi muafiyeti talebinde bulundu. Talep reddedildi.