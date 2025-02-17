AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete sert tepki! "Siyasetsizleşme tarihinin parçası"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in X hesabından yapılan paylaşım | Ekran görüntüsü-A Haber

"BUNLAR SİYASETSİZLİK BİÇİMLERİ"

Çelik, "siyasal manipülasyon" ve "yalan siyaseti" denilebilecek birçok yönteme başvurduklarını belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP'deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir. Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, Ak Parti'mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir.

Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrı meşru yönteme başvurduğunu görüyoruz. Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur.

HİZİP YARIŞLARI SİYASETSİZLEŞME TARİHİNİN PARÇASI

Cumhurbaşkanımızın ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşırken imza attığı siyasetler, dünya siyaset sahnesindeki önemli liderler için bile ilham kaynağıdır. CHP içindeki hizip yarışları ise siyasetsizleşme tarihinin parçası olmaktan öteye gitmemektedir."