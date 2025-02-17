Selçuk Üniversitesi’nde silahlı saldırı! Önce dekan yardımcısını sonra kendisini vurdu

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ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Üniversiteden yapılan açıklamada, Öğretim Üyesi Yeşildal ile intihara teşebbüs eden öğrencinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaralı öğretim üyemiz ameliyata alınmış ve gerekli müdahaleler yapılmıştır. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Şüpheli şahıs ise yaşam destek ünitesine bağlanmıştır. Olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup üniversitemiz tarafından da gerekli incelemeler yapılmaktadır. Gelişmeler, Rektörlüğümüz tarafından yerinde ve yakından takip edilmektedir."