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Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Önce dekan yardımcısını sonra kendisini vurdu

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Giriş: 17.02.2025 15:19 Güncelleme: 17.02.2025 18:34
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Selçuk Üniversitesi’nde silahlı saldırı! Önce dekan yardımcısını sonra kendisini vurdu

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre bir öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde silahlı saldırı meydana geldi.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı | ahaber.com.trSelçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı | ahaber.com.tr

ÖNCE ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİ SONRA KENDİSİNİ VURDU

İddiaya göre 1 öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine fakülteye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı | ahaber.com.trSelçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı | ahaber.com.tr

Yaralı Yeşildal ile Bestami Serdar E., aynı üniversitesinin tıp fakültesi hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Üniversiteden yapılan açıklamada, Öğretim Üyesi Yeşildal ile intihara teşebbüs eden öğrencinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaralı öğretim üyemiz ameliyata alınmış ve gerekli müdahaleler yapılmıştır. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Şüpheli şahıs ise yaşam destek ünitesine bağlanmıştır. Olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup üniversitemiz tarafından da gerekli incelemeler yapılmaktadır. Gelişmeler, Rektörlüğümüz tarafından yerinde ve yakından takip edilmektedir."

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Selçuk Üniversitesi’nde silahlı saldırı! Önce dekan yardımcısını sonra kendisini vurdu Selçuk Üniversitesi’nde silahlı saldırı! Önce dekan yardımcısını sonra kendisini vurdu Selçuk Üniversitesi’nde silahlı saldırı! Önce dekan yardımcısını sonra kendisini vurdu

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