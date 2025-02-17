Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Önce dekan yardımcısını sonra kendisini vurdu
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre bir öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu.
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde silahlı saldırı meydana geldi.
ÖNCE ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİ SONRA KENDİSİNİ VURDU
İddiaya göre 1 öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine fakülteye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı Yeşildal ile Bestami Serdar E., aynı üniversitesinin tıp fakültesi hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA
Üniversiteden yapılan açıklamada, Öğretim Üyesi Yeşildal ile intihara teşebbüs eden öğrencinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yaralı öğretim üyemiz ameliyata alınmış ve gerekli müdahaleler yapılmıştır. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Şüpheli şahıs ise yaşam destek ünitesine bağlanmıştır. Olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup üniversitemiz tarafından da gerekli incelemeler yapılmaktadır. Gelişmeler, Rektörlüğümüz tarafından yerinde ve yakından takip edilmektedir."