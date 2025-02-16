Suriye’nin havacılık altyapısına Türkiye’den destek: Güvenli uçuş için sistem kurulumu başladı

Türkiye’den 25 kişilik teknik ekip, Şam Havalimanı için çalışmalara başladı (ahaber.com.tr)

EKSİKLER KAYIT ALTINA ALINIYOR

Bakan Uraloğlu, Şam Havalimanı'nı yeniden ayağa kaldırmak için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Uraloğlu, Seyrüsefer, Hava Seyrüsefer Elektronik, Terminal Elektronik, Güvenlik ve Havalimanı Kurtarma Yangın Mücadele (ARFF) birimlerinden oluşan teknik heyetin Şam Havalimanı'na malzemeleri teslim ettiğini anlattı.

Teknik heyetin temel amacının getirilen ekipmanların kurulmasıyla Şam Havalimanı'nın ve Suriye hava sahasının gelişmesine katkıda bulunmak olduğunu belirten Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"Şam Havalimanı ve Suriye hava sahasının mevcut durumunu inceleyen ekibimiz gördüğü eksiklikleri de kayıt altına alıyor. Bütün birimlerimiz Suriyeli kendi meslektaşları ile havalimanının içinde ve dışında teknik çalışmalarını beraberce yürütüyor. Getirdiğimiz cihazlar için kurulum çalışmaları ve hali hazırda bulunan cihaz ve sistemlerinin de tamirinin yapılıp yapılamayacağı inceleniyor."

"EKİPLERİMİZ İNİŞ, KALKIŞ VE TRANSİT GEÇİŞ SÜREÇLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Bakan Uraloğlu, seyrüsefer biriminin Şam Yol Kontrol ve Şam Kule'de çalışmalarını sürdürdüğünü ve hava sahasındaki tüm uçuş operasyonlarını detaylı bir şekilde analiz ettiğini belirtti. Uraloğlu, "Havalimanında uçuşlar şu an için görerek uçuş şartlarında gerçekleştiriliyor. Ekiplerimiz de iniş, kalkış ve transit geçiş süreçlerini yakından takip ediyor. Hava Seyrüsefer Yardımcı Cihazları ile Suriye hava sahasının ve Şam Havalimanının iniş ve kalkış operasyonlarının nasıl bir düzeye getirilebileceğimizi değerlendiriyoruz." dedi.