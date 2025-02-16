Sözde yazar Ajlan Tekinkoç İslam’ı hedef aldı! Bitmeyen hadsizlik: Allah’a Kur’an’a ve peygamberlere dil uzattı

Dün çarşaflılara saldıran Ajlan Tekinkoç'un bugün başörtülüleri hedef aldığı görüldü | ahaber.com.tr

"İLK ÖNCE TÜRBANINI ÇIKAR"



Tekinkoç'un sosyal medyadan kendisine soru soran bir takipçisine "İlk önce türbanını çıkarman gerekiyor" diyerek yönlendirmede bulundu.



"DOMUZ ETİ YİYİN"



Manevi ve kutsal değerleri hiçe sayan merdiven altı yazar, İslam'da kesin surette haram kılınan domuz etini "minerali yüksek, yenmeli" diyerek meşrulaştırmaya çalıştı.

HADSİZ İFADELER: ALLAH ADALETSİZLİK YAPIYOR

Allah'ın adaletini sorgulayarak toplumun Müslüman toplumun sinir uçlarıyla oynamayı hedefleyip gündem olma gayesi güden Ajlan Tekinkoç, "Allah adaletsizlik yapıyor. Kulların da kendi aralarında adaletli davranması beklenemez. Kim ne derse desin. Yaratılan bir kul yaratıcı tarafından daha üstün kılınıyorsa bu durum başlı başına haksızlıktır, adaletsizliktir" diyerek hem küfre hem şirke düştü.



KUR'AN'A VE AYETLERE DİL UZATTI: DİKTATÖR BİR TANRI GÖRÜYORUZ



"Ayetler kendini sürekli tekrar ediyor" diyerek Kur'an-i Azimüşşan'a dil uzatan ateist yazar, "Allah varlığını ayetlerle ispat etmeye çalışıyor ama akıllı, sorgulamayı bilen günümüzdeki insanlar da dahil olmak üzere ayet değil kanıt istiyorlar. Yani gözle görülür bir şey lazım ki inanalım. Tüm bu sözleri peygamber aracılığıyla gönderiyor. Sonra ayetlerde "Peygamberleri öldürüyorsunuz" diyor. Diktatör bir Tanrı'yı yine görüyoruz" sözleriyle kutsal değerlere hakaret etmeyi sürdürdü.

ÇARŞAFLI KADINLARI HEDEF ALDI

Sözde yazar çarşaflıları görünce yolunu değiştirdiğini söyleyerek "Bana göre zaten iyi bir kamufle parçası kara çarşaf" dedi. Provokatör yazar Tekinkoç'un çarşaflıları hedef aldığı o skandal sözlerin tamamı şu şekilde:

"Kadınların kara peçe giymesine şiddetle karşıyım. Giyiyorsanız da lütfen yüzünüzü açın ya da göz kısmını açın ki kadın olduğunuzu bilelim. Kara çarşafa karşıyım çünkü birincisi tarla korkuluğu gibi duruyorsunuz. İslam'ın emrettiği "takva sahibi kadınlar" dediği kılık kara çarşaf değil. Kara çarşaf, burka Arap ülkelerinin yeniden düzenledikleri İslam'ın bir giysi parçasıdır. Kur'an'ı komple okuyan bir insan olarak söylüyorum. Kara çarşaf diye bir şey yok. Yani bu kara çarşafın altında, yüz komple kapalı. Kim var, bombacı mı var sapık mı var bilmiyoruz… Bana göre zaten iyi bir kamufle parçası kara çarşaf.