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Sağlık Bakanlığı'ndan özür dilenen konuşmaya ilişkin jet açıklama: Hassas olunmalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.02.2025 18:32 Güncelleme: 16.02.2025 18:41
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Sağlık Bakanlığı’ndan özür dilenen konuşmaya ilişkin jet açıklama: Hassas olunmalı

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından, bugün basına yansıyan, yanlış anlaşıldığı ifade edilerek muhatabı tarafından özür dilenen konuşma ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık, 'Sağlık hizmetinde memnuniyetin, hizmet alanın ve hizmet verenin memnuniyetine bağlı olduğunu biliyoruz; vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini bir arada gözetiyoruz; bu iki değeri birbirinin ayrılmaz parçası görüyoruz.Bu çerçevede toplumun tüm kesimleri tarafından sağlık çalışanlarımızla ilgili yapılan açıklamalarda hassas olunması gerektiğine inanıyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan sosyal medya hesabından basına yansıyan, yanlış anlaşıldığı ifade edilerek muhatabı tarafından özür dilenen konuşma ile ilgili açıklama geldi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Sağlık Bakanlığı: Bugün basına yansıyan, yanlış anlaşıldığı ifade edilerek muhatabı tarafından özür dilenen konuşma ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur.

- 1,5 milyonu bulan büyük sağlık ailemiz, her gün milyonlarca vatandaşımızın sağlığı için var gücüyle çalışmaktadır. Büyük sağlık ailemiz, pandemiden deprem felaketine kadar ülkemizin içinden geçtiği pek çok badirede vatanseverliğin tanımını yeniden yazan üstün bir fedakârlık örneği sergilemiştir.

- Sağlık hizmetinde memnuniyetin, hizmet alanın ve hizmet verenin memnuniyetine bağlı olduğunu biliyoruz; vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini bir arada gözetiyoruz; bu iki değeri birbirinin ayrılmaz parçası görüyoruz.

- Bu çerçevede toplumun tüm kesimleri tarafından sağlık çalışanlarımızla ilgili yapılan açıklamalarda hassas olunması gerektiğine inanıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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Sağlık Bakanlığı’ndan özür dilenen konuşmaya ilişkin jet açıklama: Hassas olunmalı Sağlık Bakanlığı’ndan özür dilenen konuşmaya ilişkin jet açıklama: Hassas olunmalı Sağlık Bakanlığı’ndan özür dilenen konuşmaya ilişkin jet açıklama: Hassas olunmalı

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