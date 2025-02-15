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Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.02.2025 17:07
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Tekirdağ’da yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

Tekirdağ’da 4 ilçede jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, sosyal medya platformu üzerinden yasa dışı bahis oynandığı ve tanıtımının yapıldığını belirlendi.

Jandarma, kimliklerini belirlediği şüphelilere yönelik 4 ilçede düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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Tekirdağ’da yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı Tekirdağ’da yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı Tekirdağ’da yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

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