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Başkan Erdoğan'dan şehit itfaiye eri Sayın'ın ailesine başsağlığı mesajı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.02.2025 16:33 Güncelleme: 15.02.2025 16:36
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Başkan Erdoğan’dan şehit itfaiye eri Sayın’ın ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Furkan Sayın | Fotoğraf: DHAFurkan Sayın | Fotoğraf: DHA

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiye eri olarak görev yapan Furkan Sayın, İstanbul'un Esenler ilçesinde yangına müdahale etmek isterken düşerek hayatını kaybetti.

Görevi başında hayatını kaybeden şehit itfaiye eri Furkan Sayın'ın naaşı, bugün memleketi Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Şehirören köyüne getirildi.

İlk olarak baba ocağından helallik alındı. Ardından şehit itfaiye eri Furkan Sayın'ın cenazesi, Yukarı Şehirören Köyü Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında cemaatten helallik alındı. Alınan helalliğin ardından şehit itfaiye eri Furkan Sayın'ın cenazesi, İstanbul, Kastamonu ve Taşköprü'den gelen itfaiye ekiplerinin omuzlarında taşındı.

Şehit itfaiye eri Furkan Sayın, Yukarı Şehirören köyündeki aile kabristanına defnedildi.

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Başkan Erdoğan’dan şehit itfaiye eri Sayın’ın ailesine başsağlığı mesajı Başkan Erdoğan’dan şehit itfaiye eri Sayın’ın ailesine başsağlığı mesajı Başkan Erdoğan’dan şehit itfaiye eri Sayın’ın ailesine başsağlığı mesajı
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