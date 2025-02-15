Başkan Erdoğan'ı "şiir bilmez" diyerek hedef alan Özgür Özel şiiri yanlış okudu! "Kimin cahil olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ | X paylaşımı ekran görüntüsü

"KİMİN CAHİL OLDUĞUNU TÜRKİYE'YE GÖSTERDİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından Özgür Özel'e tepki gösterdi.

"Küçümsediği dizeler yalnızca bir şiir değil, bir milletin hafızasını, tarihini ve ruhunu yansıtan ifadelerdir" diyen Hamza Dağ, şu ifadelere yer verdi: Sn. Özgür Özel'in, kimin cahil olduğunu, tüm Türkiye'ye gösterdiği an... Demek ki neymiş! Bilmediğin sularda fazla yüzmeyeceksin, Sn. Özgür Özel… Yoksa böyle rezil olursun işte. Küçümsediği dizeler yalnızca bir şiir değil, bir milletin hafızasını, tarihini ve ruhunu yansıtan ifadelerdir. Bu bilince sahip olmamak ise cahillikten de öte, milletle bağ kuramayan bir siyaset anlayışının yansımasıdır.