Başkan Erdoğan'ı "şiir bilmez" diyerek hedef alan Özgür Özel şiiri yanlış okudu! "Kimin cahil olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdi"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a “şiir bilmez, cahil” diyen CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan’ın hapse girmesine neden olan, Ziya Gökalp'in 'Asker Duası' isimli şiirini yanlış okudu. Özgür Özel'in bu gafı sosyal medyada alay konusu oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da CHP Ahmetli İlçe Başkanlığı ziyareti sonrasında partililere hitap etti.
Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Marjinal sol örgütlerin sloganlarıyla kendilerini avutuyorlar." sözlerine, "Bertolt Brecht'in şiiri... Allah'ın cahili ne Brecht'i bilir, ne şiiri, ne sanat, ne kültür bilir." diyen CHP Genel Başkanı Özel, yine Başkan Erdoğan'ı eleştirmek isterken rezil oldu.
ŞİİRİ YANLIŞ OKUDU
Başkan Erdoğan'ın 1997 yılında Siirt'te okuduğu ve hapse girmesine neden olan Ziya Gökalp'in 'Asker Duası' isimli şiirine atıf yapmak isteyen Özel, "Erdoğan Siirt'te bir şiir okudu. Minareler mızrak, kubbeler miğfer, saldır asker Allahu Ekber falan... Böyle bir şiir. Şir ya şiir. Şiir okudu" ifadelerini kullandı.
ÖZEL SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU
CHP lideri Özgür Özel bu gafının ardından sosyal medyada dalga konusu oldu.
"KİMİN CAHİL OLDUĞUNU TÜRKİYE'YE GÖSTERDİ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından Özgür Özel'e tepki gösterdi.
"Küçümsediği dizeler yalnızca bir şiir değil, bir milletin hafızasını, tarihini ve ruhunu yansıtan ifadelerdir" diyen Hamza Dağ, şu ifadelere yer verdi: Sn. Özgür Özel'in, kimin cahil olduğunu, tüm Türkiye'ye gösterdiği an... Demek ki neymiş! Bilmediğin sularda fazla yüzmeyeceksin, Sn. Özgür Özel… Yoksa böyle rezil olursun işte. Küçümsediği dizeler yalnızca bir şiir değil, bir milletin hafızasını, tarihini ve ruhunu yansıtan ifadelerdir. Bu bilince sahip olmamak ise cahillikten de öte, milletle bağ kuramayan bir siyaset anlayışının yansımasıdır.
BAŞKAN ERDOĞAN ŞİİRİ OKUDUĞU İÇİN HAPSE ATILMIŞTI
6 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen bir açık hava toplantısı sırasında Ziya Gökalp'in Asker Duası şiirini okuyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle kendisine açılan dava sonucunda 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Belediye başkanlığı görevinden ayrılarak 26 Mart 1999'da girdiği cezaevinde dört ay on gün kaldıktan sonra 24 Temmuz 1999'da tahliye edilmişti.
İşte o şiir:
Elimde tüfenk, gönlümde iman,
Dileğim ikidir: Din ile vatan...
Ocağım ordu, büyüğüm Sultan,
Sultan'a imdad eyle Yarabbi!
Ömrünü müzdad eyle Yarabbi!
Minareler süngü, kubbeler miğfer,
Camiler kışlamız, müminler asker,
Bu ilahi ordu dinimi bekler,
Allahu Ekber, Allahu Ekber.