Rekabet Kurumu’ndan ünlü cips markasına dev ceza!

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FRİTO LAY STANTLARI RAKİP ÜRÜNLERE AÇILIYOR

Rakip stant bulunmayan satış noktalarında, Frito Lay stantlarının dikey ve görünür olarak %30'luk kısmı sadece rakip ürünler için ayrılacak.

Ayrılan bölüm bir seperatör ile bölünecek ve bu bölümdeki her sepette okunabilir şekilde; "Bu bölüm rakip cips ürünleri için ayrılmıştır" etiketi bulunacak.

Rakip ürünler de satış noktalarında yerini alacak.

Herhangi bir sebeple rakip ürünlerin satış noktasında bulunmadığı veya tükendiği durumlarda rakip ürünler için ayrılan bu bölüm boş bırakılacak ve Frito Lay ürünleri ile doldurulmayacak.