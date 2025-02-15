Rekabet Kurumu'ndan ünlü cips markasına dev ceza!
Rekabet Kurumu'nca Türkiye'de Doritos, Raffles, Lay's, Cheetos ve Çerezza markalarıyla cips sektöründe faaliyet gösteren Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğu gerekçesiyle yaklaşık 1 milyar 300 milyon Türk lirası idari para cezası verildi.
Rekabet Kurumu, Frito Lay'e 1 milyar 300 milyon lira para cezası verdi. Frito Lay stantları rakip ürünlere açacak. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:
Doritos, Ruffles, Lay's, Cheetos ve Çerezza markalarıyla bilinen Frito Lay'in paketlenmiş cips sektöründe faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak, rakiplerinin satışlarını engellemek ve rakiplerini pazardan dışlamak suretiyle Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.
FRİTO LAY'E 1 MİLYAR 300 MİLYON LİRA PARA CEZASI
Kendisinden paketlenmiş cips satın alan bakkal, market, büfe gibi satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğu tespit edilen Frito Lay'e yaklaşık 1 milyar 300 milyon Türk lirası idari para cezası verildi.
Kararda ayrıca Frito Lay'e birtakım yükümlülükler de getirildi.
200 metrekarenin altındaki satış noktaları için Frito Lay'e getirilen yükümlülüklerden bazıları şöyle:
FRİTO LAY STANTLARI RAKİP ÜRÜNLERE AÇILIYOR
Rakip stant bulunmayan satış noktalarında, Frito Lay stantlarının dikey ve görünür olarak %30'luk kısmı sadece rakip ürünler için ayrılacak.
Ayrılan bölüm bir seperatör ile bölünecek ve bu bölümdeki her sepette okunabilir şekilde; "Bu bölüm rakip cips ürünleri için ayrılmıştır" etiketi bulunacak.
Rakip ürünler de satış noktalarında yerini alacak.
Herhangi bir sebeple rakip ürünlerin satış noktasında bulunmadığı veya tükendiği durumlarda rakip ürünler için ayrılan bu bölüm boş bırakılacak ve Frito Lay ürünleri ile doldurulmayacak.
RAKİP ÜRÜN SATIŞLARI ENGELLENEMEYECEK
Satış noktalarına, rakip ürünlerin bulunurluğunu ve görünürlüğünü hedef alan herhangi bir yönlendirmede bulunulmayacak. Firto Lay, satış noktalarına en fazla bir cips standı yerleştirebilecek.
Standart satın alma işlemleri haricinde, perakende satış noktalarına finansal fayda sağlanamayacak.
Alınan bu karar ile birlikte; Frito Lay'in rakiplerinin de büfe, bakkal, küçük market gibi satış noktalarına girmesi ve paketlenmiş cips pazarında tüketicilerin seçeneklerinin artırılması hedeflenmiştir.
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