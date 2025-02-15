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Çinli otomotiv devleri Samsun ve Manisa'ya fabrika kuruyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.02.2025 15:13
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Çinli otomotiv devleri Samsun ve Manisa’ya fabrika kuruyor

Başkan Erdoğan, Asya turu gerçekleştirdi. Tur kapsamında Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan’ı ziyaret etti. Türkiye'ye dönen Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair konuşan Erdoğan, iki Çinli araç firmasının Manisa ve Samsun’a fabrika kuracağını duyurmuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuyla ilgili detayları duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, otomotiv sektöründe Türkiye'ye gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin son detayları paylaştı.

Başkan Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı | Fotoğraf: AABaşkan Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı | Fotoğraf: AA

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan temaslarının ardından yeni yatırımlara ilişkin müjde vermişti.

Çinli iki elektrikli otomotiv üreticisinin Türkiye'de fabrika kuracağını söyleyen Erdoğan, "Çinli bir firmayla anlaşma yaptık. Manisa'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Yine Çin'in bir diğer markasının da Samsun'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"5 BİN KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM SAĞLANACAK"

Bakan Kacır, Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği otomobil yatırımlarına ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır | Fotoğraf: AASanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır | Fotoğraf: AA

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bakan Kacır, geçen yıl BYD ile imza atıldığını belirterek, "Manisa'da organize sanayi bölgesinde BYD yerini aldı. Hızla ilerliyorlar, 1 milyar dolarlık yatırım. 150 bin üretim kapasitesine sahip fabrika. 5 bin doğrudan 25 bin dolaylı istihdam sağlayacak." dedi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

CHERY SAMSUN'A GELİYOR

Çinli otomotiv devi Chery ile görüşmelerin sona geldiğini belirten Bakan Kacır, "Başka markalarla da görüşmelerimiz tamamlanmak üzere. Hedefimiz ikinci büyük bir yatırımı da Samsun'a kazandırmak. Chery ile Samsun konusunda ciddi bir diyalog içindeyiz. Bu iş olacak gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

Kacır, Samsun'a kurulacak fabrikanın kapasite ve yatırım tutarının en az BYD kadar olmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

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Çinli otomotiv devleri Samsun ve Manisa’ya fabrika kuruyor Çinli otomotiv devleri Samsun ve Manisa’ya fabrika kuruyor Çinli otomotiv devleri Samsun ve Manisa’ya fabrika kuruyor
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