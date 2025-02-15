Çinli otomotiv devleri Samsun ve Manisa’ya fabrika kuruyor

Başkan Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı | Fotoğraf: AA

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan temaslarının ardından yeni yatırımlara ilişkin müjde vermişti.



Çinli iki elektrikli otomotiv üreticisinin Türkiye'de fabrika kuracağını söyleyen Erdoğan, "Çinli bir firmayla anlaşma yaptık. Manisa'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Yine Çin'in bir diğer markasının da Samsun'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.