Çinli otomotiv devleri Samsun ve Manisa'ya fabrika kuruyor
Başkan Erdoğan, Asya turu gerçekleştirdi. Tur kapsamında Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan’ı ziyaret etti. Türkiye'ye dönen Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair konuşan Erdoğan, iki Çinli araç firmasının Manisa ve Samsun’a fabrika kuracağını duyurmuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuyla ilgili detayları duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, otomotiv sektöründe Türkiye'ye gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin son detayları paylaştı.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan temaslarının ardından yeni yatırımlara ilişkin müjde vermişti.
Çinli iki elektrikli otomotiv üreticisinin Türkiye'de fabrika kuracağını söyleyen Erdoğan, "Çinli bir firmayla anlaşma yaptık. Manisa'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Yine Çin'in bir diğer markasının da Samsun'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.
"5 BİN KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM SAĞLANACAK"
Bakan Kacır, Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği otomobil yatırımlarına ilişkin ayrıntıları açıkladı.
Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bakan Kacır, geçen yıl BYD ile imza atıldığını belirterek, "Manisa'da organize sanayi bölgesinde BYD yerini aldı. Hızla ilerliyorlar, 1 milyar dolarlık yatırım. 150 bin üretim kapasitesine sahip fabrika. 5 bin doğrudan 25 bin dolaylı istihdam sağlayacak." dedi.
CHERY SAMSUN'A GELİYOR
Çinli otomotiv devi Chery ile görüşmelerin sona geldiğini belirten Bakan Kacır, "Başka markalarla da görüşmelerimiz tamamlanmak üzere. Hedefimiz ikinci büyük bir yatırımı da Samsun'a kazandırmak. Chery ile Samsun konusunda ciddi bir diyalog içindeyiz. Bu iş olacak gibi duruyor." ifadelerini kullandı.
Kacır, Samsun'a kurulacak fabrikanın kapasite ve yatırım tutarının en az BYD kadar olmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.
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