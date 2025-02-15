CHP’li belediyelere terör operasyonunda tutuklanmışlardı! Talimatı örgütten almışlar

CHP’li belediyelere terör operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

DEMOKRATİK ÖZERKLİK İÇİN KENT UZLAŞISI HAYATA GEÇİRİLDİ

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyesi oldukları, HDK'nın legal görünümlü bir cephe yapılanması ve TBMM'ye altarnatif bir meclis olduğu, hiyerarşik olarak PKK/KCK terör örgütünün sözde Türkiye yürütmesi olan KCK/TDÖ parça örgütlenmesi altında siyasi alan yapılanmasının çatı yapısı olarak yer aldığı ifade edildi.

PKK/KCK terör örgütünün unsuru olarak ayrıca terör örgütü olarak kabul edildiği, KCK yürütme konseyi üyelerinin tespit edilen talimat ve telkinlerinde "demokratik özerklik" amaçlarına ulaşmak maksadıyla hayata geçirilen "kent uzlaşısı" stratejisine HDK ve bileşenlerine hayati bir yol verildiğinin tespit edildiği kaydedildi.