Bakan Fidan'dan net mesaj: PKK/YPG bölge için büyük tehdit | Şam'a "terör" çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan | REUTERS

"MİLYONLARCA SURİYELİ, BU KAYNAKLARDAN MAHRUM BIRAKILAMAZ"

Ayrıca, PKK/YPG'nin Suriye topraklarının üçte birini işgal ettiğini ve petrol ile doğalgaz kaynaklarını kontrol altına alarak ülkenin doğal zenginliklerini sömürdüğüne dikkat çekti. Milyonlarca Suriyelinin bu kaynaklardan mahrum bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Fidan, bölgedeki güvenlik tehdidinin ortadan kaldırılmasının yalnızca Türkiye için değil, tüm bölge için hayati önem taşıdığını dile getirdi.