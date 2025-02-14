Kaçak makaron ve sigara operasyonu! 38.2 milyon liralık ürün ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Karasu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 2 farklı operasyonda 154 koli kaçak makaron ve 113 bin paket kaçak sigaranın ele geçirildiğini açıkladı.

30 MİLYON LİRALIK KAÇAK MAKARON YAKALANDI

Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 2 farklı araçta yapılan aramalarda, kaçak makaron ele geçirildi. Ekipler tarafından 154 koli içerisinde 8 milyon 438 bin kaçak makaron tespit edildi. Ele geçirilen kaçak makaronların piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon Türk lirası olduğu öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı, Ankara ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarla kaçak makaron ve kaçak sigaranın ele geçirildiğini açıkladı. (DHA)

113 BİN KAÇAK SİGARA TESPİT EDİLDİ

Karasu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gümrük Sahası'na gelen dorseyi teslim almak için gelen çekici, riskli olarak değerlendirildi. X-Ray taramasının ardından dorsede hassas burunlu köpek ile detaylı arama yapıldı. Rulolara gizlenmiş vaziyette yabancı bandrollü 113 bin paket sigara ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 8,2 milyon lira olan kaçak sigaraya el konuldu.

Soruşturmalar, Ankara ve Karasu Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından sürüyor.