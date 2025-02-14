MHP lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu: Tedavisi tamamlandı

MHP, kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçiren Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bugün itibarıyla hastanedeki tedavi sürecinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini bildirdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli (AA)

MHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

MHP Genel Başkanı Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MHP Genel Başkanı Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 Tarihinde Kocaeli Gebze'de Bulunan Anadolu Sağlık Merkezine Daha Önce Planlanmış Tetkik, Tahlil ve Chek-Up Yapılmak Üzere giriş yapılmış Olup, Tetkitler Sonucunda Daha Önce Yapılmış Olan Kalp Kapakçığında Sorun Meydana Geldiği Gözlemlenerek Başarılı Bir Kalp Kapakçığı Girişimsel Operasyonu Geçirmiştir.

Hastane Yatışından Tedavi Süreci Tamamlanmasına Kadar Başta Hastane Sahibi Tuncay Özilhan Beyefendi Olmak Üzere Anadolu Sağlık Merkezinin Çok Kıymetli Doktorları, Hemşireleri ve Özveriyle Hizmet Eden Tüm Çalışanlarına Teşekkürlerimizi Sunuyoruz.

14 Şubat 2025 Tarihi İtibarıyla Sayın Genel Başkanımızın Hastanedeki Tedavi Süreci Tamamlanmış Olup Bugün İtibariyle Taburcu Olarak Ankara'ya Geçmiş Bulunmaktadır. Bundan Sonraki Tedavi Süreci Nekahat Dönemi Olmak Kaydıyla Doktorların Tayin Edeceği Kısa Bir Zaman Zarfında Yüce Allah'ın İzniyle Mesaisine Başlayacaktır."