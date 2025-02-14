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Irak ve Suriye'de operasyon! 7 terörist öldürüldü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 11:28 Güncelleme: 14.02.2025 11:38
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Irak ve Suriye’de operasyon! 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit bölgelerinde 3, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, terörü kaynağında yok etmek için sürekli operasyonlara devam edeceklerini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 3, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

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Irak ve Suriye’de operasyon! 7 terörist öldürüldü Irak ve Suriye’de operasyon! 7 terörist öldürüldü Irak ve Suriye’de operasyon! 7 terörist öldürüldü
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