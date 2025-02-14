Zehir tacirlerine operasyon! 1,8 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 haftada düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde ile 8 milyon 437 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 bin 656 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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