14 Şubat 2025, Cuma
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Zehir tacirlerine operasyon! 1,8 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 08:19
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Zehir tacirlerine operasyon! 1,8 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 haftada düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde ile 8 milyon 437 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 bin 656 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 haftada düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde ile 8 milyon 437 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 bin 656 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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