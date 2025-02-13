Türkiye meteor füzesi alacak! MSB: İngiltere ile görüşüyoruz

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk (DHA)

"İSRAİL, ULUSLARARASI HUKUK İHLALLERİNE DEVAM EDİYOR"

Binlerce Filistinliyi acımasızca katleden İsrail'in, barışa ve ateşkese gölge düşürecek uluslararası hukuk ihlallerine, kararlarına ve söylemlerine devam ettiğini ifade eden Aktürk, "Kendi topraklarından başka ülkelere sürülmeleri yönünde akıl ve mantık dışı, ciddiyetsiz ve hiçbir hukuki temeli olmayan dayatmalara maruz kalan Filistinlilere yönelik zulmün bir an evvel son bulması için 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözümün hayata geçirilmesi şarttır." diye konuştu.

İKİLİ İLİŞKİLER

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi.

Bakan Güler'in, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Hatay'daki anma törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Deprem Şehitlerini Anma Programı"na eşlik ederek çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu söyleyen Aktürk, şöyle devam etti:

"Bakanımız, 10-13 Şubat tarihleri arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Malezya, Endonezya ve Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaretlere refakat etmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanımız ise 12-15 Şubat tarihleri arasında Katar'a resmi ziyarette bulunmaktadır. Ayrıca, Fransa Silahlı Kuvvetler Akdeniz Bölge Komutanı ve beraberindeki heyet, 10 Şubat'ta Deniz Kuvvetleri Karargahımızdaki temaslarının ardından Bakanlığımıza ziyaret gerçekleştirmiştir. Görüşmede,Türkiye-Fransa ilişkileri başta olmak üzere Akdeniz'deki durum ile bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bunun yanında ilki 2022'de Ankara'da, ikincisi 2023 yılında Paris'te gerçekleştirilen Türkiye-Fransa Stratejik Diyalog Toplantısı'nın üçüncüsünün Fransa Ordular Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü ve heyetinin katılımıyla 20 Şubat'ta Ankara'da yapılması planlanmıştır."

NATO

Türkiye'nin 18 Şubat'ta üyeliğinin 73'üncü yılına ulaşacağı NATO'nun, değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmaya, aktif, yapıcı ve saygın bir üyesi olmaya devam edeceğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 12-13 Şubat'ta Brüksel'de düzenlenen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı ziyaretlerine eşlik etmesi dolayısıyla Sayın Bakanımızın iştirak edemediği NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na, NATO Daimi Temsilcimiz ve Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanımız tarafından katılım sağlanmakta, İttifak'ın savunma ve caydırıcılığının güçlenmesi kapsamında, NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına sağladığımız destek ile toplantı gündemindeki konularda görüş, beklenti ve temennilerimiz vurgulanmaktadır."