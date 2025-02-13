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Emine Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı: Mazlumlara kurtuluş diledi

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 14:56
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Emine Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı: Mazlumlara kurtuluş diledi

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Berat Kandili mesajında İslam âleminin kandilini kutlayarak, insanlığa hidayet, mazlumlara kurtuluş diledi. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Berat Gecesini tebrik ediyorum. Bu kutlu gecenin vesilesiyle Cenab-ı Hak'tan insanlığa hidayet ve savaş bölgelerindeki mazlum kardeşlerimize kurtuluş niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif'e esenlikle kavuşma duasıyla, gecemiz mübarek olsun. Kur'an-ı Kerim'in nuru yeryüzünü kuşatsın" ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı: Mazlumlara kurtuluş diledi Emine Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı: Mazlumlara kurtuluş diledi Emine Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı: Mazlumlara kurtuluş diledi
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