Malatya’nın ardından bu kez de Hatay! Deprem bölgesinde Bakan Kurum’a hemşehrilik beratı

Hatay Büyükşehir Meclisi’nde Bakan Kurum’a hemşerilik beratı sunulması önerisi kabul edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremin ardından ağır yıkıma uğrayan Hatay'daki çalışmaları kapsamında kentte bugüne kadar 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 konut etti. Yılsonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak.

BAKAN KURUM'A BU KEZ DE HATAY'DAN HEMŞEHRİLİK BERATI

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'ne AK Parti grubunun teklifi ile getirilen ve 6 Şubat'taki depremlerden sonra başta Hatay olmak üzere depremden etkilenen illerde olağanüstü bir gayretle çalışarak bölgenin yeniden ayağa kalkmasında önemli katkıları olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi ifadelerinin yer aldığı önerge kabul edildi.