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Malatya'nın ardından bu kez de Hatay! Deprem bölgesinde Bakan Kurum'a hemşehrilik beratı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 18:50 Güncelleme: 13.02.2025 19:27
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Malatya’nın ardından bu kez de Hatay! Deprem bölgesinde Bakan Kurum’a hemşehrilik beratı

Deprem bölgesindeki Malatya'da Çevre ve Şehirclik Bakanı Murat Kurum'a bölgedeki çalışmalarınden dolayı hemşehrilik beratı verilmişti. Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi’nde asrın felaketinin ardından kentin yeniden inşa ve ihya çalışmalarıyla yakından ilgilenen Bakan Murat Kurum’a fahri hemşehrilik beratı sunulması önerisi kabul edildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nde asrın felaketinin ardından kentin yeniden inşa ve ihya çalışmalarıyla yakından ilgilenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a fahri hemşerilik beratı sunulması önerisi kabul edildi.

BAKAN KURUM DEPREM BÖLGESİNDE SIKI TAKİPTE

6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesine sık sık ziyaret eden ve vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Murat Kurum, Hatay'da da yeniden inşa ve ihya çalışmalarını yakından takip ediyor.

Hatay Büyükşehir Meclisi’nde Bakan Kurum’a hemşerilik beratı sunulması önerisi kabul edildiHatay Büyükşehir Meclisi’nde Bakan Kurum’a hemşerilik beratı sunulması önerisi kabul edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremin ardından ağır yıkıma uğrayan Hatay'daki çalışmaları kapsamında kentte bugüne kadar 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 konut etti. Yılsonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak.

BAKAN KURUM'A BU KEZ DE HATAY'DAN HEMŞEHRİLİK BERATI

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'ne AK Parti grubunun teklifi ile getirilen ve 6 Şubat'taki depremlerden sonra başta Hatay olmak üzere depremden etkilenen illerde olağanüstü bir gayretle çalışarak bölgenin yeniden ayağa kalkmasında önemli katkıları olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi ifadelerinin yer aldığı önerge kabul edildi.

Hatay Büyükşehir Meclisi’nde Bakan Kurum’a hemşerilik beratı sunulması önerisi kabul edildiHatay Büyükşehir Meclisi’nde Bakan Kurum’a hemşerilik beratı sunulması önerisi kabul edildi

Konutların yer seçiminden, inşaatların ilerleme durumuna, yol ve alt yapı hizmetlerine kadar pek çok konuyu 11 ilde yerinde inceleyen Bakan Kurum'a daha önce asrın felaketi sonrası yaptığı çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından da fahri hemşehrilik beratı verilmişti.

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Malatya’nın ardından bu kez de Hatay! Deprem bölgesinde Bakan Kurum’a hemşehrilik beratı Malatya’nın ardından bu kez de Hatay! Deprem bölgesinde Bakan Kurum’a hemşehrilik beratı Malatya’nın ardından bu kez de Hatay! Deprem bölgesinde Bakan Kurum’a hemşehrilik beratı
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