Bursa’da 600 bin uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin suç unsurlarıyla yakalanmalarına yönelik çalışmalar neticesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yaptığı tespit edilen A.A.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramalarda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil ve kırmızı reçeteye tabi 600 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yapmak suçundan tutuklandı.