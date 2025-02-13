Başkan Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Başkan Erdoğan'ın X üzerinden yaptığı Berat Kandili mesajı

"GAZZELİ KARDEŞLERİMİZE HAYIR GETİRMESİNİ NİYAZ EDİYORUM"

Başkan Erdoğan'ın Berat Kandili mesajının tamamı şu şekilde:

"Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum.Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği bu mübarek gecenin Gazzeli, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."