Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutladığı bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında 'Ramazan-ı Şerif’in müjdelendiği bu mübarek gecenin Gazzeli, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutladı. Yayınladığı kandil mesajında Başkan Erdoğan Gazzeli ve Filistinlilere de vurgu yaptı.
"GAZZELİ KARDEŞLERİMİZE HAYIR GETİRMESİNİ NİYAZ EDİYORUM"
Başkan Erdoğan'ın Berat Kandili mesajının tamamı şu şekilde:
"Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum.Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği bu mübarek gecenin Gazzeli, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."
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