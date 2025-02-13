AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Başkent Ankara'datoplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü'nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025'ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir." denildi.

PAZARTESİ GÜNÜ UYGULANACAK

Zamlı tarife, 17 Şubat Pazartesi günü uygulamaya girecek.