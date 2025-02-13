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Ankara'da toplu taşımaya zam! İşte güncel tarifeler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 11:18 Güncelleme: 13.02.2025 12:58
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Ankara’da toplu taşımaya zam! İşte güncel tarifeler

Ankara'da toplu taşımaya zam yapıldı. 17 Şubat 2025'ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olacak. Öte yandan aylık öğrenci abonmanı ise 350 TL olarak belirlendi. İşte detaylar...

Ankara'da toplu taşımaya zam yapıldı. Tam bilet 26 lira, öğrenci bileti 13 liraya yükseldi.

ANKARA'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM

Ankara’da toplu taşımaya zam! İşte güncel tarifeler

AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Başkent Ankara'datoplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü'nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025'ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir." denildi.

PAZARTESİ GÜNÜ UYGULANACAK

Zamlı tarife, 17 Şubat Pazartesi günü uygulamaya girecek.

Ankara’da toplu taşımaya zam! İşte güncel tarifeler

ÖĞRENCİ ABONMANI 350 TL OLDU

Aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti 350 TL olarak belirlendi.

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Ankara’da toplu taşımaya zam! İşte güncel tarifeler Ankara’da toplu taşımaya zam! İşte güncel tarifeler Ankara’da toplu taşımaya zam! İşte güncel tarifeler
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