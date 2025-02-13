Ankara'da toplu taşımaya zam! İşte güncel tarifeler
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Ankara'da toplu taşımaya zam yapıldı. 17 Şubat 2025'ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olacak. Öte yandan aylık öğrenci abonmanı ise 350 TL olarak belirlendi. İşte detaylar...
Ankara'da toplu taşımaya zam yapıldı. Tam bilet 26 lira, öğrenci bileti 13 liraya yükseldi.
AÇIKLAMA GELDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Başkent Ankara'datoplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü'nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025'ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir." denildi.
PAZARTESİ GÜNÜ UYGULANACAK
Zamlı tarife, 17 Şubat Pazartesi günü uygulamaya girecek.