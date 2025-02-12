12 Şubat 2025, Çarşamba
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Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu: 21 kişi yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.02.2025 09:25
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Edirne’de düzensiz göçmen operasyonu: 21 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmaları kapsamında, Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Edirne’de düzensiz göçmen operasyonu: 21 kişi yakalandı Edirne’de düzensiz göçmen operasyonu: 21 kişi yakalandı Edirne’de düzensiz göçmen operasyonu: 21 kişi yakalandı
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