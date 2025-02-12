DEM’li Tuncer Bakırhan’dan MHP lideri Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu

DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEM Partiden yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bahçeli'nin sağlık durumunu soran Bakırhan, 'Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var' dedi." ifadeleri kullanıldı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN AMELİYATI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde kalp kapakçığından ameliyat oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP), Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir" denilmişti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir" ifadelerine yer verildi.