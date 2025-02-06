Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi! MHP liderine siyasilerden geçmiş olsun mesajı yağdı
MHP'den yapılan açıklamada Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığının başarılı bir şekilde değiştirildiği duyuruldu. Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, siyasilerden MHP liderine peş peşe geçmiş olsun mesajı yağdı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin geçirdiği operasyon sonrası hem siyasi arenadan hem de bakanlardan geçmiş olsun mesajları yağdı.
İşte yapılan paylaşımlar:
"CENAB-I ALLAH'TAN ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Başarılı bir operasyon ile kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye çok geçmiş olsun diyor, Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum.
"EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sn. Bahçeli'ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
"BAHÇELİ''YE ALLAH'TAN ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Devlet Bahçeli''ye Allah'tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.
"RABBİMDEN ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.
"RABBİMDEN ŞİFALAR DİLİYORUM"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Geçirdiği başarılı operasyon sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bilge Lider Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden şifalar diliyorum.
"KENDİSİNE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"
Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık kontrolleri süreci boyunca genel durumunun iyi olduğu bilgisini aldığım Sn. Devlet Bahçeli beyefendiye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ülkemize, milletimize hizmetleri sebebiyle kendisine çok şey borçluyuz, bir sağlık sorunu olmadan hizmetlerine nice yıllar devam etmesini temenni ediyoruz.
"YÜCE ALLAH'TAN ACİL ŞİFA DİLİYORUM"
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Başarılı bir sağlık operasyonu geçirdiği ve tedavisinin devam ettiği açıklanan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah'tan acil şifa diliyorum.
"BAŞARILI TEDAVİ SÜRECİNİ YÜRÜTEN HEKİMLERİMİZE VE TÜM EKİBE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum. Başarılı tedavi sürecini yürüten hekimlerimize ve tüm ekibe teşekkür ediyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zekasıyla parlayan burçlar: Stratejik düşünme yetenekleriyle fark yaratıyor
- Ayşegül Tecimer kimdir? Asil Nadir’in eski eşi Ayşegül Tecimer'in hayatı ve kariyeri
- Asil Nadir kimdir, neden öldü? Hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?
- Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller
- YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı ÖSYM | 2025 YÖKDİL/1 sınavı ne zaman, hangi tarihte?
- Cebinizden para çıkmasın! Doğalgaz faturasında yüzde 50 tasarruf
- Mısır Çarşısı yangın son durum ne, söndürüldü mü? Yangın neden çıktı, yaralı var mı?
- Şaşırtıcı gerçek! Bu kan grubu insanları yalnızlığı seviyor
- Her gün 2 yumurta yemek yeterli mi: Günlük protein ihtiyacını karşılar mı?
- ÖSYM AİS aday şifresi nasıl alınır, eski şifresi nasıl sıfırlanır? İşte adım adım işlemler
- Gözlerin sırları açığa çıktı! Hangi göz rengi hangi karaktere işaret ediyor?
- Ulusal staj programı başvuruları bitti mi? 2025 Ulusal staj programı başvuruları nereden yapılır, şartları neler?