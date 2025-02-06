Devlet Bahçeli’nin kalp kapakçığı değiştirildi! MHP liderine siyasilerden geçmiş olsun mesajı yağdı

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"BAHÇELİ''YE ALLAH'TAN ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Devlet Bahçeli''ye Allah'tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü )

"RABBİMDEN ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü )

"RABBİMDEN ŞİFALAR DİLİYORUM"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Geçirdiği başarılı operasyon sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bilge Lider Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden şifalar diliyorum.

"KENDİSİNE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık kontrolleri süreci boyunca genel durumunun iyi olduğu bilgisini aldığım Sn. Devlet Bahçeli beyefendiye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ülkemize, milletimize hizmetleri sebebiyle kendisine çok şey borçluyuz, bir sağlık sorunu olmadan hizmetlerine nice yıllar devam etmesini temenni ediyoruz.

"YÜCE ALLAH'TAN ACİL ŞİFA DİLİYORUM"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Başarılı bir sağlık operasyonu geçirdiği ve tedavisinin devam ettiği açıklanan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah'tan acil şifa diliyorum.

"BAŞARILI TEDAVİ SÜRECİNİ YÜRÜTEN HEKİMLERİMİZE VE TÜM EKİBE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum. Başarılı tedavi sürecini yürüten hekimlerimize ve tüm ekibe teşekkür ediyorum.